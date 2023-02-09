За даними українського МЗС, у Туреччині після землетрусу, який стався 6 лютого, під завалами будівель можуть перебувати п'ятеро громадян України.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

За його інформацію, до зони стихійного лиха у Туреччині вирушили українські консули, які везуть гуманітарну допомогу, зокрема теплий одяг, ліки та предмети першої необхідності.

“На місці вони координуватимуть пошуки зниклих громадян, надання медичної допомоги постраждалим та організацію евакуації”, – зазначив Ніколенко.

Він додав, що за наявною інформацією, під завалами у Туреччині можуть перебувати 5 громадян України.

“МЗС та посольство активно взаємодіють із турецькою владою задля їхнього порятунку”, – наголосив він.

Ніколенко зазначив, що одну українку було врятовано. Її госпіталізували, жодних загроз її життю немає.

“Загалом дипломати вже розшукали 103 українців. Інші 22 громадянина не виходять на зв’язок. Працюємо над встановленням місць їхнього знаходження, підтримуємо зв’язок із рідними”, – зазначив речник українського МЗС.