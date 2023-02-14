За останніми даними, кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу 6 лютого у Туреччині та Сирії вже становить понад 41 тисячу осіб.

Про це сповіщає “Укрінформ”.

Зазначено, що статистику по Туреччині озвучив сьогодні президент країни Реджеп Тайїп Ердоган після засідання уряду.

“Землетруси вивільнили енергію, еквівалентну сотням атомних бомб. Землетрус у провінції Кахраманмараш стався прямо під населеними пунктами. Загинуло 35 тисяч 418 громадян, 105 505 осіб отримали поранення. Будинки, пошкоджені під час першого землетрусу, були повністю зруйнувані під час другого землетрусу”, – сказав президент.

За його словами, 98% будівель, зруйнованих землетрусом, були побудовані до 1999 року. Відповідно до даних ООН та уряду режиму в Сирії загинуло щонайменше 5800 людей.

Як повідомляли #Букви, внаслідок потужного землетрусу у Туреччині, який сколихнув країну 6 лютого, загинули 46-річна українка разом зі своїми двома синами.

Крім того, у турецькій провінції Адіаман рятувальники витягли з-під руїн шестирічну Мірай. Дитина пробула під завалами зруйнованого будинку 178 годин після землетрусу.