Про це сповіщає “Укрінформ”.

Зазначено, що статистику по Туреччині озвучив сьогодні президент країни Реджеп Тайїп Ердоган після засідання уряду.

“Землетруси вивільнили енергію, еквівалентну сотням атомних бомб. Землетрус у провінції Кахраманмараш стався прямо під населеними пунктами. Загинуло 35 тисяч 418 громадян, 105 505 осіб отримали поранення. Будинки, пошкоджені під час першого землетрусу, були повністю зруйнувані під час другого землетрусу”, – сказав президент.

За його словами, 98% будівель, зруйнованих землетрусом, були побудовані до 1999 року. Відповідно до даних ООН та уряду режиму в Сирії загинуло щонайменше 5800 людей.

Як повідомляли #Букви, внаслідок потужного землетрусу у Туреччині, який сколихнув країну 6 лютого, загинули 46-річна українка разом зі своїми двома синами.

Крім того, у турецькій провінції Адіаман рятувальники витягли з-під руїн шестирічну Мірай. Дитина пробула під завалами зруйнованого будинку 178 годин після землетрусу.