Про це сповіщає “Укрінформ”.
Зазначено, що статистику по Туреччині озвучив сьогодні президент країни Реджеп Тайїп Ердоган після засідання уряду.
“Землетруси вивільнили енергію, еквівалентну сотням атомних бомб. Землетрус у провінції Кахраманмараш стався прямо під населеними пунктами. Загинуло 35 тисяч 418 громадян, 105 505 осіб отримали поранення. Будинки, пошкоджені під час першого землетрусу, були повністю зруйнувані під час другого землетрусу”, – сказав президент.
За його словами, 98% будівель, зруйнованих землетрусом, були побудовані до 1999 року. Відповідно до даних ООН та уряду режиму в Сирії загинуло щонайменше 5800 людей.
Як повідомляли #Букви, внаслідок потужного землетрусу у Туреччині, який сколихнув країну 6 лютого, загинули 46-річна українка разом зі своїми двома синами.
Крім того, у турецькій провінції Адіаман рятувальники витягли з-під руїн шестирічну Мірай. Дитина пробула під завалами зруйнованого будинку 178 годин після землетрусу.
- У неділю, 12 лютого, майже через тиждень після одного з найсильніших землетрусів у Туреччині та Сирії, рятувальники витягли з-під завалів багато людей, які вижили. Турецька влада намагалася підтримувати порядок у зоні стихійного лиха та розпочала судовий процес через обвалення будівель.
- Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарної допомоги Мартін Гріффітс заявив, що організація підвела громадян Сирії, котрі почуваються покинутими після землетрусів на північному заході країни та Туреччини 6 лютого.
- Згідно з підрахунками, два потужні землетруси в Туреччині, що призвели до загибелі понад 24 000 осіб, спричинять збитки для економіки країни на суму понад 84 мільярди доларів, або близько 10% ВВП.