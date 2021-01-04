Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання Хорватії гуманітарної допомоги для подолання наслідків масштабних землетрусів.

Про це повідомили у пресслужбі президента.

У понеділок, 4 січня, президент підписів указ №1/2021 “Про надання гуманітарної допомоги Республіці Хорватія”.

Цим наказом Зеленський постановив надати гуманітарну допомогу Республіці Хорватія для подолання наслідків надзвичайної ситуації і доручив забезпечити це уряду.

Зауважимо, що в указі не йдеться ані про те, у якому вигляді надаватимуть допомогу, ані про те, яку суму коштів пропонується на це виділити.