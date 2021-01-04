Про це повідомили у пресслужбі президента.
У понеділок, 4 січня, президент підписів указ №1/2021 “Про надання гуманітарної допомоги Республіці Хорватія”.
Цим наказом Зеленський постановив надати гуманітарну допомогу Республіці Хорватія для подолання наслідків надзвичайної ситуації і доручив забезпечити це уряду.
Зауважимо, що в указі не йдеться ані про те, у якому вигляді надаватимуть допомогу, ані про те, яку суму коштів пропонується на це виділити.
- Нагадаємо, у вівторок, 29 грудня, Хорватію сколихнув потужний землетрус. Силу поштовхів оцінили у 6,2 бала за шкалою Ріхтера. Внаслідок цього загинули щонайменше 7 осіб, десятки отримали поранення.
- 30 грудня країна знову постраждала від землетрусів. Вранці відбулися ще три землетруси потужністю 4,7, 4,8 і 3,9 бала за шкалою Ріхтера.