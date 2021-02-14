Про це повідомляє японське агентство NHK.

“Метеорологічне управління Японії вважає, що це був афтершок після потужного землетрусу, який обрушився на цей регіон у 2011 році”, – пише агентство.

Внаслідок землетрусу постраждали 124 особи в префектурах Фукусіма, Міягі, Ібаракі, Тотігі, Сайтама, Тіба, Канагава і Гумма.

Як повідомляє Kyodo, внаслідок землетрусу без електрики залишилися близько 900 тисяч будинків, але до ранку проблему частково вдалося усунути.

Сейсмологи попередили, що в найближчий тиждень можуть виникнути повторні підземні поштовхи високої потужності. Прем’єр Японії Йосіхіде Суга рекомендував громадянам країни залишатися вдома.

  • У суботу, 13 лютого, в Тихому океані біля берегів японської префектури Фукусіма стався потужний землетрус, унаслідок якого десятки тисяч будинків залишилися без електрики.