Про це повідомляє японське агентство NHK.
“Метеорологічне управління Японії вважає, що це був афтершок після потужного землетрусу, який обрушився на цей регіон у 2011 році”, – пише агентство.
Внаслідок землетрусу постраждали 124 особи в префектурах Фукусіма, Міягі, Ібаракі, Тотігі, Сайтама, Тіба, Канагава і Гумма.
【動画】震度5強の揺れを観測した福島県二本松市では、サーキット場で大規模な土砂崩れが起き、土砂がコースをふさいでいます。
（午前10時ごろ撮影）https://t.co/LRuJASAW23#nhk_video pic.twitter.com/VPBNWt0Do4
— NHKニュース (@nhk_news) February 14, 2021
Як повідомляє Kyodo, внаслідок землетрусу без електрики залишилися близько 900 тисяч будинків, але до ранку проблему частково вдалося усунути.
Сейсмологи попередили, що в найближчий тиждень можуть виникнути повторні підземні поштовхи високої потужності. Прем’єр Японії Йосіхіде Суга рекомендував громадянам країни залишатися вдома.
- У суботу, 13 лютого, в Тихому океані біля берегів японської префектури Фукусіма стався потужний землетрус, унаслідок якого десятки тисяч будинків залишилися без електрики.