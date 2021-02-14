В результаті землетрусу, який стався в суботу на північному сході Японії, постраждали понад 120 осіб.

Про це повідомляє японське агентство NHK.

“Метеорологічне управління Японії вважає, що це був афтершок після потужного землетрусу, який обрушився на цей регіон у 2011 році”, – пише агентство.

Внаслідок землетрусу постраждали 124 особи в префектурах Фукусіма, Міягі, Ібаракі, Тотігі, Сайтама, Тіба, Канагава і Гумма.

Як повідомляє Kyodo, внаслідок землетрусу без електрики залишилися близько 900 тисяч будинків, але до ранку проблему частково вдалося усунути.

Сейсмологи попередили, що в найближчий тиждень можуть виникнути повторні підземні поштовхи високої потужності. Прем’єр Японії Йосіхіде Суга рекомендував громадянам країни залишатися вдома.