Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав місцеві ради по всій країні розірвати угоди оренди з МП, а Верховну Раду України – ухвалити законопроєкт про заборону російської церкви.

Про це політик повідомив у Facebook.

Порошенко пояснив, що напад хмельницького священика РПЦ на українського воїна – “як остання крапля”.

Земля має піти з-під ніг московської церкви – в прямому і переносному сенсах одночасно”, – наголосив він.

За його словами, керівництво партії ухвалило рішення зобов’язати депутатів місцевих рад від “Європейської Солідарності” розірвати угоди оренди приміщень і земельних ділянок для усіх підмосковських храмів. Політики звернулися до колег з інших патріотичних політсил по всій країні та закликали підтримати ці рішення.

Проблему треба не точково гасити, переконаний п’ятий президент, натомість — вирішувати системно як загрозу національній безпеці.

Не Лавру за Лаврою забирати, а вже наступного тижня у Верховній Раді розглянути ініційований нами законопроєкт про заборону рпц, яку в Україні називають упц московського (!) “патріархату”. Ця структура зробила свій вибір. Ми ж маємо прийняти відповідальні політичні рішення. А Томос, який ми вибороли кілька років тому, дає всі гарантії для православних у нашій державі”, – резюмує глава “ЄС”.

Окрім цього, раніше фракція “Європейська Солідарність” у Верховній Раді України у своїй заяві закликала найближче пленарне засідання парламенту присвятити забороні МП.

Депутати вимагають в межах години запитань до Уряду заслухати міністра юстиції, міністра культури та інформаційної політики щодо виконання законодавства про назву церкви та розірвання орендних відносин на користування історичних споруд представництвом московського патріархату. Представники політсили ініціювали запрошення керівника СБУ, аби заслухати про роботу спецслужби в захисті нацбезпеки в релігійній сфері, щодо виявлення “ворожих агентів в рясах”.

Верховна Рада України не має права самоусунутися і стояти осторонь в питаннях захисту національної безпеки”, – вважають у “ЄС”.

У місті Хмельницький священники Московського патріархату побили українського військового, який прийшов до храму. Ця подія викликала резонанс серед користувачів мережі, відреагували на це також і публічні особи.

Одразу після цього, близько 500 хмельничан зібралися на акцію під храмом УПЦ московського патріархату після побиття військового. Водночас у Хмельницькій ОВА закликали “знизити градус напруги”, дозволивши відповідним службам вирішити ситуацію.

Постраждалий військовий – Артур Ананьєв, який з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, пішов добровольцем на фронт. Воював Артур в складі 19 стрілецького батальйону. На фронті чоловік отримав контузію та черепно-мозкову травму.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин сказав, що на найближчій сесії міської ради планують припинити користування УПЦ Московського патріархату усіма земельними ділянками на території громади. Заява пролунала невдовзі після відео, де священники УПЦ МП побили українського військового, який прийшов до храму.

Вже увечері 2 квітня у Хмельницькому під час зборів біля храму, переважаючою кількістю голосів проголосували за перехід Свято-Покровського кафедрального собору УПЦ МП до ПЦУ.