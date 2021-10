Про це пише американський журнал Vogue.

Рада модних дизайнерів Америки (The Council of Fashion Designers of America CFDA) вирішила вручити акторці Зендеї премію “Ікона стилю” за “її глобальний вплив на моду”.

Таким чином, 25-річна акторка стане наймолодшою людиною, яка коли-небудь отримувала цю нагороду. До неї у різні проміжки часу звання “Ікони стилю” отримували Ріанна, Бейонсе, Дженніфер Лопес, Принс, Девідом Боуї та інші зірки.

#Букви відібрали для вас 5 найвідоміших образів Зендеї:

Зендея співпрацює зі стилістом Лоу Роучем ще з підліткового віку. Роуч також є дизайнером Ані Тейлор-Джой, відомої за стрічками “Минулої ночі у Схо”, “Емма” та “Королівський гамбіт”.