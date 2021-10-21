Про це пише американський журнал Vogue.

Рада модних дизайнерів Америки (The Council of Fashion Designers of America CFDA) вирішила вручити акторці Зендеї премію “Ікона стилю” за “її глобальний вплив на моду”.

Таким чином, 25-річна акторка стане наймолодшою людиною, яка коли-небудь отримувала цю нагороду. До неї у різні проміжки часу звання “Ікони стилю” отримували Ріанна, Бейонсе, Дженніфер Лопес, Принс, Девідом Боуї та інші зірки.

#Букви відібрали для вас 5 найвідоміших образів Зендеї:

Фото: @vogueparis | Instagram

Фото: @vogueparis | Instagram

Фото: @vogueparis | Instagram

Фото: @vogueparis | Instagram

Фото: @vogueparis | Instagram

Зендея співпрацює зі стилістом Лоу Роучем ще з підліткового віку. Роуч також є дизайнером Ані Тейлор-Джой, відомої за стрічками “Минулої ночі у Схо”, “Емма” та “Королівський гамбіт”.