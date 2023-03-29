Зенітники Повітряних сил підтвердили знищення ворожого бомбардувальника Су-24М на Бахмутському напрямку у вівторок.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил у Telegram.

Зазначається, що 28 березня 2023 року підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України знищили російський бомбардувальник Су-24М.

Це сталося близько 13:30 за київським часом на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, що за оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення – 24 лютого 2022 року – і по сьогоднішній день, ЗСУ знищили 306 ворожих літаків.

ДОВІДКА. Су-24 — радянський надзвуковий бомбардувальник з максимальною швидкістю до 1 315 км/год та дальністю польоту 2 775 кілометрів.