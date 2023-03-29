Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил у Telegram.
Зазначається, що 28 березня 2023 року підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України знищили російський бомбардувальник Су-24М.
Це сталося близько 13:30 за київським часом на Бахмутському напрямку.
Нагадаємо, що за оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення – 24 лютого 2022 року – і по сьогоднішній день, ЗСУ знищили 306 ворожих літаків.
ДОВІДКА. Су-24 — радянський надзвуковий бомбардувальник з максимальною швидкістю до 1 315 км/год та дальністю польоту 2 775 кілометрів.
- Сьогодні, 29 березня, у всіх районах тимчасово окупованого Мелітополя було чутно звуки вибухів. За попередніми даними, сталося влучання у локомотивне депо.
- Протягом 28 березня внаслідок обстрілів російських військ на території Донецької області п’ятеро цивільних зазнали поранень.
- 28 березня російські війська обстріляли цивільних жителів та інфраструктуру населених пунктів Куп’янського, Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів області.