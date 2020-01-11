Зеркаль розповіла про алгоритм дій України після визнання Іраном своєї провини

Ексзаступник голови Міністерства закордонних справ України Олена Зеркаль пояснила, яким має бути алгоритм дій України згідно з міжнародним правом після того, як Іран визнав, що збив літак МАУ.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

“З огляду на не надто коректні заяви та відсутність повноцінної реакції на заяву Ірану, хочу пояснити алгоритм наступних дій України, як це передбачено міжнародним правом”, – йдеться в повідолменні.

Зеркаль наголосила, що Іран порушив кілька зобов’язань, передбачених міжнародним правом. Ці порушення міжнародного права є міжнародними протиправними діями, за які Іран несе відповідальність.

За словами дипломатки, ця відповідальність породжує правові наслідки для Ірану, який має:

повністю взяти на себе відповідальність за міжнародні протиправні дії;

припинити ці дії негайно;

надати Україні відповідні гарантії та гарантії неповторності цих міжнародних протиправних дій;

забезпечити Україні повну компенсацію за шкоду, заподіяну цими міжнародними протиправними діями.

У свою чергу, Україна має вимагати від Ірану переговорів з ним щодо цих порушень міжнародного права та правових наслідків, що випливають з них.