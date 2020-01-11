Зеркаль розповіла про алгоритм дій України після визнання Іраном своєї провини

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
“З огляду на не надто коректні заяви та відсутність повноцінної реакції на заяву Ірану, хочу пояснити алгоритм наступних дій України, як це передбачено міжнародним правом”, – йдеться в повідолменні.
Зеркаль наголосила, що Іран порушив кілька зобов’язань, передбачених міжнародним правом. Ці порушення міжнародного права є міжнародними протиправними діями, за які Іран несе відповідальність.
За словами дипломатки, ця відповідальність породжує правові наслідки для Ірану, який має:
- повністю взяти на себе відповідальність за міжнародні протиправні дії;
- припинити ці дії негайно;
- надати Україні відповідні гарантії та гарантії неповторності цих міжнародних протиправних дій;
- забезпечити Україні повну компенсацію за шкоду, заподіяну цими міжнародними протиправними діями.
У свою чергу, Україна має вимагати від Ірану переговорів з ним щодо цих порушень міжнародного права та правових наслідків, що випливають з них.
Нагадаємо, в ніч на 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.
9 січня стало відомо, що, за інформацією американської розвідки, авіарейс української компанії МАУ міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.
В той же день прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що літак “Міжнародних авіаліній України”, за даними канадської розвідки, був збитий іранською ракетою “земля-повітря”.
- Сьогодні близько сьомої години ранку міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф у себе в Twitter заявив, що причиною катастрофи Boeing “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном стала “людська помилка під час кризи, викликаної авантюризмом США”.
- Після цього президент Ісламської Республіки Іран Хасан Рухані офіційно підтвердив, що літак МАУ був збитий в небі над Тегераном.