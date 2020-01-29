Про це поінформували в прес-службі НАК.

“У “Нафтогазі” до сфери її діяльності входитимуть міжнародні відносини, а також підтримка позиції компанії у міжнародних судових і арбітражних процесах, зокрема, щодо захоплених Росією активів групи “Нафтогаз” в АР Крим”, – наголошується в повідомленні.

У прес-службі уточнили, що Зеркаль, працюючи раніше в українському МЗС, представляла нашу країну в міжнародних судах у справах проти Росії і брала участь у тристоронніх переговорах про “зимові пакети” поставок російського газу в Україну в 2014-2016 роках.

“Протягом двох років вона була залучена до роботи української команди у переговорах про продовження транзиту російського газу до Європи після 2019 року. На посаді заступника міністра закордонних справ України Олена Зеркаль також була залучена до роз’яснення ризиків та протидії будівництву газопроводу “Північний потік — 2”, – відзначили в “Нафтогазі”.

Згідно з повідомленням, Зеркаль також має 25-річний досвід роботи юристом у приватному і державному секторі. Вона є автором української методології адаптації законодавства до стандартів ЄС, виконала низку наукових робіт із порівняльного аналізу українського законодавства, брала участь у всіх раундах переговорів щодо Угоди про асоціацію України з ЄС.