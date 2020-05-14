Про це повідомили в прес-службі НАК “Нафтогаз України”.

В “Нафтогазі” зазначили, що “трансформація групи триває”, і проінформували, що судовий напрямок роботи НАК очолила Олена Зеркаль, яка в січні 2020 року стала радником голови правління.

“Реформування відбувається не лише в дивізіонах та структурних підрозділах, але й у системі управління та функціоналу менеджменту. Незмінним залишається одне: ми продовжуємо відстоювати інтереси України. Надважливий напрямок захисту позицій держави та Нафтогазу у міжнародних арбітражах, іноземних судових і виконавчих провадженнях очолила Олена Зеркаль”, — йдеться в повідомленні.

Сама Зеркаль повідомила на своїй сторінці в Facebook, що буде відповідальна за правове протистояння з ВАТ “Газпром” і судові суперечки з Російською Федерацією в міжнародних арбітражах та іноземних судах.

Крім того, вона буде займатися адвокацією інтересів НАК “Нафтогаз” на міжнародній арені.

“Реалізація цих завдань є природним і логічним продовженням місії, яку я реалізовувала протягом попередніх шести років в Міністерстві закордонних справ, представляючи державу в процесах проти РФ”, — наголосила Зеркаль.

Раніше за цей напрямок роботи відповідав виконавчий директор компанії “Нафтогаз України” Юрій Вітренко. 13 травня Вітренко заявив про скорочення його посади в компанії і подальше звільнення.

Нагадаємо, Зеркаль, працюючи раніше в українському МЗС, представляла Україну в міжнародних судах у справах проти Росії, брала участь в тристоронніх переговорах про “зимові пакети” поставок російського газу в Україну в 2014-2016 роках.

Зеркаль має 25-річний досвід роботи юристом в приватному і державному секторі. Вона є автором української методології адаптації законодавства до стандартів ЄС, виконала ряд наукових робіт з порівняльного аналізу українського законодавства, брала участь у всіх раундах переговорів щодо Угоди про асоціацію України з ЄС.