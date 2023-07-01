З 26 червня Росія повністю зупинила реєстрацію нового флоту, що свідчить про наміри зірвати постачання продовольства на світові ринки.

Джерело: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

29 суден, які мають експортувати 1,4 мільйона тонн продовольства переважно для 5 країн Азії та Африки, зокрема Китаю, Єгипту, Бангладешу, Туреччини, заблоковані Росією в територіальних водах Туреччини.

У червні з українських портів було експортовано лише 2 мільйони тонн. Ще 1 мільйон тонн продовольства або вантажиться, або вже частково завантажено на 13 суден – останні, які зареєстровані в “зерновій ініціативі”.

У Мінінфраструктури наголосили, що якщо не відновити реєстрацію суден, то “зернова угода” буде повністю зупинена.

За 11 місяців 45 країн отримали 32,5 мільйона тонн продовольства. Ще додаткові 25 мільйонів тонн світ не отримав через саботаж Росії. Але і при цих показниках, за даними ООН, вдалось знизити світові ціни на продовольство на 22%. Це є прямим свідченням, що “зернова угода” потрібна світу.

“Ми підтримуємо заяву Спільного Координаційного центру, що всі сторони угоди негайно мають забезпечити доступ суден для експорту продовольства, бо це створює продовольчу небезпеку для всього світового ринку. Тільки спільними зусиллями світ здатен припинити продовольчий шантаж Росії”, – зазначили у відомстві.

А також закликали партнерів по угоді і всі країни цивілізованого світу відстоювати своє право на їжу.

“Україна зі свого боку також буде відстоювати право на вільне торговельне судноплавство, яке зафіксовано в міжнародних конвенціях”, – резюмували у Мінінфраструктури.