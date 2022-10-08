В межах реалізації "зернової ініціативи" з портів Одеси вийшли 11 суден з 172,6 тис. тонн агропродукції до країн Азії та Європи.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Відтак з порту “Південний” вирушив до В’єтнаму балкер CORNELIA M з 60 тис. тонн української пшениці. Від причалів Одеського порту вийшли судна SHAMAN WISDOM, LADY EVA, ORIS SOFI. З порту “Чорноморськ” вийшли балкери LAURUS, ENEIDA і танкер CHEM HERO.

Крім того, з моменту виходу першого судна з українським продовольством було експортовано 6,6 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшли 292 судна з продовольством для країн Азії, Європи та Африки.

Раніше у Мінінфраструктури розповіли, що “зернова ініціатива” успішно працює. Адже у вересні, в порівнянні з серпнем, кількість експортованої продукції зросла у понад 2 рази, а кількість суден, які вийшли з портів — майже в 3 рази. Такі показники свідчать про довіру світу до “зернового коридору” і готовність світових інституцій, бізнесу брати участь у купівлі та транспортуванні української агропродукції.

“Загалом до країн Африканського континенту було відправлено майже 1 мільйон тонн зерна. Україна залишається гарантом світової продовольчої безпеки. Наявність українського зерна на світових ринках позитивно впливає на рівень цін. Так вартість пшениці на європейських та американських ринках суттєво впала. Продовольство стає доступнішим для тих, хто знаходиться за крок від гуманітарної катастрофи. Висловлюю свою вдячність партнерам з ООН та Туреччини за гарантування безпеки “зернового коридору”, — зауважив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Нагадаємо, що 22 липня 2022 року у Стамбулі за пропозицією Організації Об’єднаних Націй (ООН) та Турецької Республіки підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів. Йдеться про розблокування трьох портів: “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний”.