В межах реалізації "зернової ініціативи", з моменту виходу першого судна з українським продовольством, експортовано 8 мільйонів тонн агропродукції.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Сьогодні, 20 жовтня, в межах реалізації “зернової ініціативи” з порту “Південний” вийшли два судна з 82 тис. тонн агропродукції. Зокрема, з порту вийшли танкер ATLANTIS ALMERIA та балкер ARIS T. Продовольство прямує до країн Азії та Європи.

З моменту виходу першого судна з українським зерном експортовано вже 8 млн тонн агропродукції.

Всього з українських портів вийшли 362 судна з продовольством для країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, що 22 липня 2022 року у Стамбулі за пропозицією Організації Об’єднаних Націй (ООН) та Турецької Республіки підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів. Йдеться про розблокування трьох портів: “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний”.

Варто зазначити, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш і його команда працюють над продовженням “зернової ініціативи” ще на рік, адже термін дії угоди закінчується наприкінці листопада 2022 року.

У відомстві розповіли, що в Організації Об’єднаних Націй розглядають можливість продовження та розширення “зернового коридору”. Про це стало відомо під час засідання Генеральної асамблеї ООН, яке відбулося 10 жовтня.

Термін дії угоди про можливість експорту українського зерна, яка була укладена на 120 днів за посередництва ООН, завершується наприкінці листопада цього року.