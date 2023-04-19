Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар та міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков під час зустрічі дійшли згоди щодо поновлення реєстрації та інспектування суден.

Про це повідомив очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков у Facebook.

Під час зустрічі сторони обговорили питання щодо розблокування та забезпечення ефективного функціонування Чорноморської зернової ініціативи. Відтак представники України та Туреччини дійшли згоди щодо поновлення реєстрації та інспектування суден, що прибувають під завантаження українським збіжжям.

Олександр Кубраков нагадав, що з 10 квітня Росія припинила реєстрацію нового вхідного флоту до участі в ініціативі та відмовилась працювати за планами українських портів. Це зробило неможливим складання інспекційних планів та фактично зупинило вхід нових суден в межах “зернової ініціативи”.

Як зазначив очільник Мінінфраструктури, за останні два дні, 17-18 квітня, не складено інспекційного плану та не проведено жодної інспекції в територіальних водах Туреччини. Відтак 18 квітня українська сторона запропонувала провести хоча б дві інспекції вихідного та дві інспекції вхідного флоту. Цю пропозицію підтримано також турецькою стороною, але не реалізовано через позицію Росії.

Вимагаючи регулювати діяльність українських портів шляхом визначення суден, які можуть брати участь в ініціативі, Росія порушила офіційні процедури Спільного координаційного центру та умови “зернової угоди”.

“Вимоги контролювати та втручатися в роботу українських портів є неприйнятними для нас. Вдячний міністру оборони Туреччини Акару Хулусі за конструктивний діалог та чітку позицію щодо підтримки роботи “зернової ініціативи”. Незважаючи на те, що інспекції суден будуть поновлені, продовжуємо робочі консультації з ООН та Туреччиною щодо шляхів забезпечення повноцінного виконання “зернової угоди” з дотримання зобов’язань всіх сторін та процедур СКЦ”, – резюмував Олександр Кубраков.