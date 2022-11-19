За останні два дні з портів Одеси вийшли 9 суден зі 162 тис. тонн української агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Відтак, сьогодні відправлено балкер BOZBURUN – M із 40 тис. тонн пшениці для Ефіопії. Це вже восьме за рахунком судно, яке зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН в межах допомоги країнам Африки та Азії.

Зараз в портах Одеси під обробкою 26 суден. На них завантажують 1 млн тонн української агропродукції.

У відомстві зазначили, що з 1 серпня з портів Одеси вийшли 475 суден, які експортували 11,2 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, що 16 листопада, у межах ініціативи Grain from Ukraine “зерновим коридором” вирушило судно NORD VIND із 27 тисячами тонн української пшениці для Ефіопії.

Перший балкер з українською пшеницею відправлено з порту “Одеса”. Вантаж відправлено за підтримки уряду Німеччини та Всесвітньої продовольчої програми ООН. Він рухається “зерновим коридором” в складі каравану з 8 суден.

На їх борту – 269 тисяч тонн української агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. 40 тисяч тонн української пшениці для Ефіопії везе балкер BOZBURUN M, зафрахтований Організацією Обʼєднаних Націй.

Зазначимо, що Україна офіційно звернулася до міжнародних партнерів з пропозицією продовжити “зернову ініціативу” мінімум на рік та долучити до неї порт “Миколаїв”. За словами голови Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Олександра Гайди, це дозволить суттєво збільшити експорт української агропродукції.