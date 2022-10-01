Під час реалізації "зернової ініціативи" з моменту виходу першого судна з українським продовольством, з урахуванням сьогоднішніх суден, експортовано 5,7 млн тонн агропродукції.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України

У Мінінфраструктури зазначили, що “зернова ініціатива” успішно працює. Адже у вересні, в порівнянні з серпнем, кількість експортованої продукції зросла у понад 2 рази, а кількість суден, які вийшли з портів — майже в 3 рази. Такі показники свідчать про довіру світу до “зернового коридору” і готовність світових інституцій, бізнесу брати участь у купівлі та транспортуванні української агропродукції.

Крім того, в співпраці зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН уже вийшли 4 судна з понад 120 тис. тонн пшениці для населення Ефіопії, Ємену та Афганістану. Найближчим часом до Чорноморська зайде п’яте судно під завантаження 30 тис. пшениці для Сомалі.

“Загалом до країн Африканського континенту було відправлено майже 1 мільйон тонн зерна. Україна залишається гарантом світової продовольчої безпеки. Наявність українського зерна на світових ринках позитивно впливає на рівень цін. Так вартість пшениці на європейських та американських ринках суттєво впала. Продовольство стає доступнішим для тих, хто знаходиться за крок від гуманітарної катастрофи. Висловлюю свою вдячність партнерам з ООН та Туреччини за гарантування безпеки “зернового коридору”, — зауважив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Зокрема, сьогодні, 1 жовтня в межах реалізації “зернової ініціативи” з портів Одеси, Чорноморська та порту “Південний” вийшли 11 суден. На їх борту 217,6 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

З моменту виходу першого судна з українським продовольством, з урахуванням сьогоднішніх судна, експортовано 5,7 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшли 252 судна з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, що 22 липня 2022 року у Стамбулі за пропозицією Організації Об’єднаних Націй (ООН) та Турецької Республіки підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів. Йдеться про розблокування трьох портів: “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний”.