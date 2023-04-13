Про це сповіщає The Guardian з посиланням на слова заступника міністра інфраструктури України Юрія Васькова.
Як повідомляється, в межах Чорноморської “зернової ініціативи” представники Росії, Туреччини та ООН контролюють шлях кораблів до та з українських портів. Спільна комісія схвалює назву кораблів, які повинні бути інспектованими. Проте, за словами Васькова, 11 квітня жодна перевірка не здійснювалася.
Зазначено, що Україна, згідно з умовами угоди, надала назву трьох зерновозів. Натомість російська сторона викреслила ці назви й подала на перевірку наступні з поточної черги судна. Як результат, жодне українське судно не змогло продовжити свій шлях, що є “фактичною блокадою з боку Москви”.
“Сьогодні ми маємо критичну ситуацію. Росіяни порушили умови чорноморської “зернової угоди”, прийнявши рішення в односторонньому порядку внести зміни в плани українських портів. Це неприйнятно”, — прокоментував Васьков.
Також він додав, що у разі продовження російського опору, світові ціни на харчові продукти, ймовірно, зростуть на 15%. Крім того, українським аграріям знову потрібно буде запасати зерно, як минулого літа, що стане причиною серйозних фінансових труднощів.
- Росія назвала умову, за якої “зернову угоду” буде продовжено автоматично. Угода, що дозволяє безпечно експортувати зерно з чорноморських портів України, буде автоматично продовжена після закінчення терміну її дії 18 березня, якщо не буде заперечень з боку залучених сторін.
- Туреччина продовжила переговори щодо “зернової ініціативи” після того, як Росія у Женеві підтримала продовження угоди з Україною на 60 днів.
- Україна розпочала онлайн-переговори із партнерами щодо продовження Чорноморської “зернової ініціативи”, аби вона й надалі могла постачати зерно на світовий ринок.
- Організація Об’єднаних Націй закликала продовжити на 120 днів “зернову ініціативу”, що дає змогу безпечно експортувати українське зерно з чорноморських портів. Це сталося після того, як Росія заявила, що продовжить угоду лише на 60 днів.