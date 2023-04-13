Через дії Російської Федерації "зернова угода", яка передбачає експорт українського зерна через Чорне море, перебуває в "критичній ситуації".

Про це сповіщає The Guardian з посиланням на слова заступника міністра інфраструктури України Юрія Васькова.

Як повідомляється, в межах Чорноморської “зернової ініціативи” представники Росії, Туреччини та ООН контролюють шлях кораблів до та з українських портів. Спільна комісія схвалює назву кораблів, які повинні бути інспектованими. Проте, за словами Васькова, 11 квітня жодна перевірка не здійснювалася.

Зазначено, що Україна, згідно з умовами угоди, надала назву трьох зерновозів. Натомість російська сторона викреслила ці назви й подала на перевірку наступні з поточної черги судна. Як результат, жодне українське судно не змогло продовжити свій шлях, що є “фактичною блокадою з боку Москви”.

“Сьогодні ми маємо критичну ситуацію. Росіяни порушили умови чорноморської “зернової угоди”, прийнявши рішення в односторонньому порядку внести зміни в плани українських портів. Це неприйнятно”, — прокоментував Васьков.

Також він додав, що у разі продовження російського опору, світові ціни на харчові продукти, ймовірно, зростуть на 15%. Крім того, українським аграріям знову потрібно буде запасати зерно, як минулого літа, що стане причиною серйозних фінансових труднощів.