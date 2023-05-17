Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що Україна, Туреччина, ООН та Росія домовилися про продовження "зернової угоди" ще на два місяці.

Джерело: Реджеп Таїп Ердоган у Twitter.

“Завдяки зусиллям нашої країни, підтримці наших російських друзів та внеску наших українських друзів, було ухвалено рішення про продовження угоди про “Чорноморський зерновий коридор” ще на 2 місяці”, – зазначив президент Туреччини.

А також додав, що Туреччина продовжить зусилля для забезпечення виконання всіх умов “зернової угоди” та її продовження у майбутньому.

Ердоган наголосив, що безперебійне функціонування глобальних ланцюгів постачання продовольства є життєво важливим, особливо для полегшення доступу до зерна для країн, які його потребують.

Крім того, президент Туреччини подякував президенту України Володимиру Зеленському “за конструктивну співпрацю”.

Востаннє “зернову угоду” продовжували до 18 травня.