Пансіонат для літніх людей “Золотий час” у Харкові, під час пожежі в якому загинули 15 осіб, не був зареєстрований і діяв незаконно.

Про це йшлося під час термінового засідання уряду ввечері 21 січня.

Як з’ясували правоохоронці, двоповерхова будівля, в якій розташовувалися літні люди, не була зареєстрованою належним чином.

“Будинок був без отримання жодних реєстраційних та дозвільних документів як об’єкт з масовим перебування людей”, — доповів голова ДСНС Микола Чечоткін.

Голова Нацполіції Ігор Клименко додав, що за документами це був звичайний приватний будинок.

“Ми зараз встановили попередньо власника цього будинку, який здав його в оренду. Перевіряємо його на наявність ще кількох таких будинків, які, можливо, також були переобладнані у будинки для літніх людей. Ми встановили один такий будинок, у ньому перебували 24 літніх особи. На цей будинок теж не було відповідних документів”, — сказав він.

За словами Клименка, власника цих будинків буде затримано після встановлення його місця перебування.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернув окрему увагу на те, що попри відсутність дозволів на роботу цього пансіонату, його рекламували на телебаченні та в Інтернеті. Аваков ініціював перевірку щодо цих рекламодавців.

Що відомо про пансіонат?

Під час засідання уряду Аваков зазначив, що пансіонат активно рекламували в Мережі, при цьому використовували професійно (за його оцінкою) знятий рекламний ролик.

У пансіонату також був сайт та акаунти в популярних соціальних мережах. Після трагедії й перше, і друге було видалено.

Утім, збереглася архівована версія сайту, де докладно розписано умови надання послуг.

Зокрема, було зазначено, що пансіонат забезпечує постійне перебування людей з регулярними медоглядами, 5-разовим харчуванням та прибиранням кімнат, забезпеченням дозвілля для тих, хто в ньому перебуває.

Для перебування в пансіонаті запрошувалися ті, кому потрібен медичний догляд, допомога в обслуговування та підтримуванні гігієни, люди, що страждають від деменції, хвороб Альцгеймера та Паркінсона або наслідків травм, інфарктів, інсультів, або просто ті, кому самотньо.

Адміністрація обіцяла розв’язати будь-які питання, які можуть виникнути: забезпечення транспортування постояльців до пансіонату, індивідуального плану харчування тощо. Обіцяли й легке оформлення (у порівнянні з державними пансіонатами).

На сайті був спеціальний калькулятор ймовірної вартості перебування постояльців. Вона залежала від таких чинників, як стан, важкість перебігу хвороби.

Також пропонували 4 пакети: економ, стандарт, напівлюкс та люкс. Ймовірно, вони відрізнялися за кількістю місць у кімнаті (інформують про варіанти з 1, 2, 3, 4 та 5 особами в палаті) та її оснащення технікою та меблями (можна було отримати телевізор та доступ до інтернету).

Пожежа у харківському пансіонаті

Близько 15-ї години в четвер, 21 січня, у будинку на вул. Нижня Гиївська, 150Б в Харкові сталася пожежа. Як з’ясувалося, цей будинок було обладнано під перебування літніх людей. Під час пожежі всередині було майже 30 осіб (27 людей похилого віку, 4 особи персоналу). Внаслідок пожежі загинули 15 осіб, ще 5 постраждали (2 у стані середньої важкості, 3 — в задовільному).

Причину пожежі встановлюватиме слідство. Наразі було озвучено версію про необережне поводження з електронагрівальними приладами, а також про можливий зв’язок з нещодавнім ремонтом газового обладнання в будинку.

Раніше президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів “негайно розібратися в ситуації”. З цією метою створено державну комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова. Комісія матиме встановити причин цієї трагедії та напрацювати механізмі запобігання подібним надзвичайним ситуаціям у майбутньому.

В Харкові оголосили 22 січня днем жалоби за загиблими внаслідок пожежі.