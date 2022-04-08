Про це йдеться у відеозверненні Олександра Вілкула.

За його словами, поступово звільняючи населені пункти Херсонської області, та відновлюючи там мирне життя, місцеві мешканці розповідають про звірства росіян, від яких “кров холоне у жилах”.

Зокрема Вілкул розповів, що в одному із сіл Херсонської області, яке знаходилось у тимчасовій окупації РФ, російські армійці зґвалтували 16-річну вагітну дівчину та 78-річну бабусю.

Також начальник військової адміністрації Кривого Рогу розповів про те, як російські окупанти 7 квітня розстріляли із “Градів” човен з мирними українцями.

“Приблизно о 10 ранку на березі Каховського водосховища розстріляли човен, який плив з Первомаївки для того, щоб евакуювати людей з тимчасово окупованої частини Херсонщини”, – заявив Вілкул.

Він додав, що у човні було 14 людей, серед яких троє – це діти. Унаслідок обстрілу на місці загинули чоловік та жінка. Через деякий час померла і 13-річна дитина, яка отримала важкі поранення.

Семеро людей із човна наразі у лікарні, а ще двоє зникли безвісти. Вілкул наголосив, що це був сьомий евакуаційний рейс човна і російські окупанти знали, що там мирні люди.

“Це військовий злочин. Це – Гаазький трибунал”, – додав він.