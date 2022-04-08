Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів про злочини, які вчиняють російські окупанти на тимчасово зайнятих територіях Херсонщини. Зокрема, за даними Вілкула, росіяни ґвалтують українок незалежно від віку.

Про це йдеться у відеозверненні Олександра Вілкула.

За його словами, поступово звільняючи населені пункти Херсонської області, та відновлюючи там мирне життя, місцеві мешканці розповідають про звірства росіян, від яких “кров холоне у жилах”.

Зокрема Вілкул розповів, що в одному із сіл Херсонської області, яке знаходилось у тимчасовій окупації РФ, російські армійці зґвалтували 16-річну вагітну дівчину та 78-річну бабусю.

Також начальник військової адміністрації Кривого Рогу розповів про те, як російські окупанти 7 квітня розстріляли із “Градів” човен з мирними українцями.

“Приблизно о 10 ранку на березі Каховського водосховища розстріляли човен, який плив з Первомаївки для того, щоб евакуювати людей з тимчасово окупованої частини Херсонщини”, – заявив Вілкул.

Він додав, що у човні було 14 людей, серед яких троє – це діти. Унаслідок обстрілу на місці загинули чоловік та жінка. Через деякий час померла і 13-річна дитина, яка отримала важкі поранення.

Семеро людей із човна наразі у лікарні, а ще двоє зникли безвісти. Вілкул наголосив, що це був сьомий евакуаційний рейс човна і російські окупанти знали, що там мирні люди.