Амбасадорка Великої Британії Мелінда Сіммонс вважає, що РФ зробила зґвалтування своєю зброєю та навмисне застосовує її в Україні.

Про це Мелінда Сіммонс заявила у Twitter.

“Зґвалтування – це зброя. Хоча ми поки що не знаємо масштабів її використання проти України, вже зрозуміло, що вона була частиною арсеналу РФ. Жінок ґвалтували на очах їхніх дітей, дівчаток – на очах їхніх сімей, заради навмисного приниження. Зґвалтування – це воєнний злочин”, – зазначила дипломатка.

Rape is a weapon of war. Though we don’t yet know the full extent of its use in #Ukraine it’s already clear it was part of 🇷🇺 arsenal. Women raped in front of their kids, girls in front of their families, as a deliberate act of subjugation. Rape is a war crime. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) April 3, 2022

Попередньо міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс також заявила, що повідомлення про напади на цивільних жителів під час вторгнення РФ мають розслідуватися як воєнні злочини. Окрім цього, вона зауважила, що Велика Британія повністю підтримає будь-який крок у цьому напрямку з боку Міжнародного кримінального суду.