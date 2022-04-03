Про це Мелінда Сіммонс заявила у Twitter.

“Зґвалтування – це зброя. Хоча ми поки що не знаємо масштабів її використання проти України, вже зрозуміло, що вона була частиною арсеналу РФ. Жінок ґвалтували на очах їхніх дітей, дівчаток – на очах їхніх сімей, заради навмисного приниження. Зґвалтування – це воєнний злочин”, – зазначила дипломатка.

Попередньо міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс також заявила, що повідомлення про напади на цивільних жителів під час вторгнення РФ мають розслідуватися як воєнні злочини. Окрім цього, вона зауважила, що Велика Британія повністю підтримає будь-який крок у цьому напрямку з боку Міжнародного кримінального суду.