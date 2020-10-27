Covid-19 Україна

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Зґвалтування та катування у відділенні поліції Кагарлика: одного з фігурантів звільнили з-під варти

Суд змінив запобіжний захід одному з підозрюваних у справі про зґвалтування та катування в поліційному відділку в Кагарлику з тримання під вартою на домашній арешт.

Вівторок, 27 жовтня 2020, 18:59

Про це повідомив у Facebook нардеп від “Голосу” Андрій Осадчук.

“Під шумок виборів один з “кагарлицьких катів” виходить з-під варти! Поки увага суспільства прикута  до результатів голосування, аваківські орли та вовчі суди роблять свою чорну справу. Сьогодні суддя Голосіївського районного суду м. Києва Колдіна О.О. звільнила з-під варти Ярослава Леваднюка — одного з підозрюваних по справі про зґвалтування та катування в поліційному відділку в Кагарлику. Навіть після того, як експертиза встановила й інші факти катування, суддя вирішила, що немає підстав тримати його під вартою”, — написав він.

Звільненому з-під варти Левандюку інкримінують вчинення катувань і причетність до насильницького зникнення (ч. 2 ст. 127 та ч. 1 ст. 146-1 ККУ).

За словами Осадчука, вже двоє підозрюваних у справі “відпочивають вдома”.

Осадчук також опублікував копію відповідної ухвали суду, що підтверджує, що Левандюка звільнено з-під варти.

Фото: Андрій Осадчук

Теги: зґвалтування, Кагарлик, катування

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