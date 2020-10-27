Зґвалтування та катування у відділенні поліції Кагарлика: одного з фігурантів звільнили з-під варти

Про це повідомив у Facebook нардеп від “Голосу” Андрій Осадчук.
“Під шумок виборів один з “кагарлицьких катів” виходить з-під варти! Поки увага суспільства прикута до результатів голосування, аваківські орли та вовчі суди роблять свою чорну справу. Сьогодні суддя Голосіївського районного суду м. Києва Колдіна О.О. звільнила з-під варти Ярослава Леваднюка — одного з підозрюваних по справі про зґвалтування та катування в поліційному відділку в Кагарлику. Навіть після того, як експертиза встановила й інші факти катування, суддя вирішила, що немає підстав тримати його під вартою”, — написав він.
Звільненому з-під варти Левандюку інкримінують вчинення катувань і причетність до насильницького зникнення (ч. 2 ст. 127 та ч. 1 ст. 146-1 ККУ).
За словами Осадчука, вже двоє підозрюваних у справі “відпочивають вдома”.
Осадчук також опублікував копію відповідної ухвали суду, що підтверджує, що Левандюка звільнено з-під варти.
- Нагадаємо, що у ніч з 23 на 24 травня співробітники Кагарлицького відділення поліції в своєму службовому кабінеті застосували тортури до жінки, яку викликали до відділку свідком. Вони надягали на неї протигаз, застосовували наручники, а також стріляли в неї над головою з табельної зброї. Після цього жінка була згвалтована.
- 26 травня слідчі Державного бюро розслідувань оголосили підозру двом колишнім правоохоронцям, яких звинувачують у зґвалтуванні жінки у відділку поліції Кагарлика (Київська область).
- У липні ще двом поліціянтам за фактом зґвалтування і тортур у відділенні поліції Кагарлика було повідомлено про підозру.
- Після зґвалтування в Кагарлику та перестрілки у Броварах депутати “Голосу” вирішили ініціювати відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Але голосів за таке рішення не набралося.