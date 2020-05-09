Відео опубліковане на YouTube-каналі гурту.
“Хай у ці неспокійні дні тиші та самоізоляції добрі духи рок-н-ролу дадуть вам сили та впевненості в завтрашньому дні. Пам’ятайте, що всі негаразди минають, а з нами лишаються наші віра, надія, любов та шкідливі звички”, – зазначили виконавці.
За сюжетом в Україну прибув гуманітарний вантаж, який складається з двох літаків із колумбійським кокаїном.
“Нарешті МВФ перетерли із Кабміном – в Борисполі сідає два борта із кокаїном”, – йдеться в треку.
Цей вантаж розподіляють між міністерствами, прокуратурою, іншими відомствами та народними депутатами. При цьому опозиція та народ не отримали нічого.
- Український поет, прозаїк і музикант Сергій Жадан анонсував концерт в підтримку Андрія Антоненко, якого слідство вважає головним підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.