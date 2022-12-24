Громадський активіст, український письменник, поет та перекладач Сергій Жадан перерахував на підтримку центральної бібліотеки Харківського національного університету імені Василя Каразіна 500 тисяч гривень.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

За словами письменника, він перерахував кошти, аби зберегти, підтримати та убезпечити центральну бібліотеку університету, що знаходиться в історичній будівлі, в самому серці міста.

Жадан зауважив, що серед тих, хто жертвує кошти на благодійність під час війни є люди з різним баченням того, на що ці гроші мають витрачатися: “Хтось вважає, що підтримувати нині потрібно передусім ЗСУ, хтось усвідомлює, що культура та освіта потребують не меншого піклування, аніж, скажімо, аеророзвідка”, — сказав він.

Аби Сергія не зустріли “нарікання” щодо “нецільового використання народних грошей” він вирішив оплатити пожертву з власних гонорарів. Бібліотека отримала кошти з виступів поета в Жовтневому Палаці та з концерту гурту “Жадан і Собаки” у Франкфурті-на-Одері.

“Я собі ще зароблю, а університет — це серце міста, воно має битися рівно”, — додав Жадан.