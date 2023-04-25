Український письменник Сергій Жадан поділився своїми враженнями від спілкування з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, а також розповів, що запрошував його на концерт свого рок-гурту "Жадан і Собаки".

Про це письменник повідомив у інтерв’ю “Українській правді”.

За словами Жадана, розуміння того, що Головнокомандувач ЗСУ цитує його вірші “тішить авторське самолюбство”: “Це фантастичне відчуття того, що наш головком знає, що таке українська культура”, — додав Жадан.

Він розповів, що починаючи з 2014 року спілкується з командирами добровольчих підрозділів та з командирами ЗСУ. Молодих офіцерів він описав як людей, “які не живуть радянськими армійськими приписами”, а є “модерновими”.

“У них немає цієї, знаєш, застиглості радянського військового, до якої ми звикли з фільмів, картин і спогадів свого дитинства. Зовсім новий тип офіцера, зовсім новий тип військового, у якого є щось за душею, крім табельної зброї й погонів”, — зауважив Жадан.

Крім того, письменник сказав, що Залужний слухає пісні рок-гурту “Жадан і Собаки”, адже його навіть запрошували на концерт.

“Ми навіть запрошували його на якийсь концерт, але зрозуміло, що зараз не до концертів. Я думаю, що в нього зараз інші клопоти трішки. Він доволі динамічний, адекватний, це людина, яка весь час у процесі. Валерій Федорович відразу почав говорити про справи на фронті. Але разом із тим у нього хороше почуття гумору”, — сказав поет.