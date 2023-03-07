Український письменник Сергій Жадан у межах свого благодійного туру в США зустрівся в Нью-Йорку з американським кінорежисером Джимом Джармушем.

Про це Жадан написав у своєму Facebook.

“Зустрілися з Джимом Джармушем. Поговорили про Джонні Деппа та генерала Залужного. Дійшли висновку, що генерал Залужний – крутіший. Усім в Україні доброго ранку”, – поділився письменник.

Жадан поширив світлину з режисером, де той у руках тримає кілька книг збірки оповідань “Месопотамія“, що вийшла англійською мовою у видавництві Єльського університету ще у 2018 році.

У книзі зібрано філософські відступи, фантастичні образи, метафори, специфічний гумор, життя міста, біографії персонажів, які б’ються за своє право бути почутими.

Нагадаємо, що нині Жадан перебуває у двотижневому турі в США. Раніше він провів аукціон, на якому продав бойові прапори добровольчого формування “Хартія” з підписами бійців. Всі зароблені гроші підуть на підтримку ЗСУ. Про це повідомляв “Укрінформ”.