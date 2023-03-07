Про це Жадан написав у своєму Facebook.
“Зустрілися з Джимом Джармушем. Поговорили про Джонні Деппа та генерала Залужного. Дійшли висновку, що генерал Залужний крутіший. Усім в Україні доброго ранку”, — сказав письменник.
Жадан поширив світлину з режисером, де той у руках тримає кілька книг збірки оповідань “Месопотамія“, що вийшла у Видавництві Єльського університету ще у 2018 році англійською мовою.
У книзі зібрані філософські відступи, фантастичні образи, метафори, специфічний гумор, життя міста, біографії персонажів, які б’ються за своє право бути почутими.
Нагадаємо, що наразі Жадан перебуває у двотижневому турі в США. Раніше він провів аукціон, на якому продав бойові прапори добровольчого формування “Хартія” з підписами бійців. Всі зароблені гроші підуть на підтримку ЗСУ. Про це повідомляв “Укрінформ”.
- До воєнної екшн-драми “Мирний-21” презентували кліп “Правда”, де виконавцями є “Бумбокс” та Сергій Жадан. У кінострічці, кадри якої використали для кліпу, розповідається, як у 2014 році російські спецслужби та сепаратисти намагалися схилити бійців луганського прикордонного загону до зради України.
- За час повномасштабної війни за кордоном суттєво зросла зацікавленість в українських книгах. Іноземців зацікавили дитяча література, книги про війну та відомі імена – Жадан та Забужко.