Прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс повідомив на брифінгу, що заяви Росії про "геноцид" на Донбасі — це привід для виправдання вторгнення РФ в Україну.

Відповідна заява опублікована на сайті Держдепартаменту США.

Раніше слідчий комітет РФ заявив, що Збройні сили Україні жорстоко поводяться з цивільним населенням на Донбасі, використавши летальну зброю. Зокрема проти України відкрито кримінальну справу.

Умисел на знищення жителів Донбасу очевидний – російським слідством зафіксовано сотні фактів, що кваліфікуються як застосування заборонених засобів та методів ведення війни. Під час розслідування цих злочинів отримані дані про стихійні загальні безіменні могили, сформовані вимушено поза спеціально відведеними для цього місцями у зв’язку з бойовими діями”, – зазначається в повідомленні слідкома РФ.

Нед Прайс наголосив, що у Держдепартаменті протягом останніх кількох тижнів спостерігали та попереджали, як російські чиновники та російські ЗМІ поширювали в пресі численні матеріали, будь-які з яких можна використати як привід для вторгнення.

Це може статися, ми стурбовані, будь-коли, і світ має бути готовий до цього. Це може включати заяви про українську військову активність на Донбасі, неправдиві заяви про діяльність США або НАТО на суші, на морі чи в повітрі, навіть заяви про вторгнення України чи НАТО на територію Росії”, — зауважив прессекретар.

Зокрема він акцентував занепокоєння США президентом Росії Володимиром Путіним та рештою російських чиновників та їхніми постійними згадками про “геноцид” на Донбасі. За його словами жодне з цих звинувачень не має підстав.

Нед Прайс наголосив, що це, однак не завадило росіянам висувати неправдиві заяви, повідомлення про немарковані масові поховання цивільних, нібито вбитих українськими Збройними силами, а також заяви про те, що Сполучені Штати або Україна розробляють біологічну зброю. Останнє для використання на контрольованих Росією територіях.

Це фальшиві наративи, які Росія розробляє для використання привом для військових дій проти України”, — констатував прессекретар.