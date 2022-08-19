Легендарний боксер, чемпіон світу та Олімпійських ігор Олександр Усик звик відстоювати честь країни на світовій спортивній арені. Під час пресконференції напередодні реваншу у його соцмережах з'явилося відео, де спортсмен засуджує вторгнення РФ в Україну.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

За його словами, він, як і мільйони його братів та сестер, має докласти ще більше зусиль заради майбутнього України: “Мене звати Олександр Усик і я — українець. Сьогодні в моїй країні йде жахлива війна через зухвале вторгнення армії РФ”, — сказав Усик.

Нагадаємо, що у перші дні російського повномасштабного вторгнення в Україну він вступив до територіальної оборони. Проте згодом ухвалив рішення розпочати підготовку до матчу-реваншу з Ентоні Джошуа: “У такий спосіб я більше і краще допоможу своїй країні, ніж я стоятиму в теробороні й бігатиму з автоматом Києвом”, — заявляв боксер.