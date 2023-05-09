«Жахливо»: Сунак прокоментував промову Путіна на параді 9 травня

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак відмахнувся від заяви глави РФ Володимира Путіна про те, що "неприборкані амбіції" Заходу розв'язали проти Росії "справжню війну".

Про це інформує SkyNews.

Під час виступу на Красній площі у межах святкування 9 травня в РФ російський президент наголосив, що “цивілізація знову перебуває на вирішальному повороті”. Щобільше, він заявив, що, мовляв, Росія захищається від “міжнародного тероризму”.

Коментуючи цю заяву, Ріші Сунак зауважив, що Велика Британія залишається “непохитною” у підтримці України.

Є людина, яка несе відповідальність за незаконне і неспровоковане вторгнення в Україну, і це президент Путін. Злочини, які вчиняються, жахливі. Страждання, яких зазнає український народ, жахливі. Саме тому правильно, що ми залишаємося непохитними у підтримці народу України у протистоянні цій агресії. Це те, що я і Сполучене Королівство будемо продовжувати робити”, – запевнив британський прем’єр.

9 травня президент РФ Володимир Путін заявив, що проти Росії знову нібито ведеться “справжня війна”, зазначаючи, що Захід буцімто намагається знищити його країну.

Своєю чергою, редактор з міжнародних справ Sky News Домінік Вагорн також прокоментував промову президента Росії Володимира Путіна, наголосивши, що “монолог очільника Кремля – гротескне збочення та спотворення історії”.

Зауважимо, у Москві під час урочистостей до Дня перемоги 9 травня не було традиційної авіаційної частини параду. Це пояснили несприятливими погодними умовами.

Вагорн відзначив, що це “аналогічна історія, до якої Путін звертався протягом усього повномасштабного вторгнення в Україну”. Зокрема глава держави вкотре “жалівся, що Росію атакують русофобські західні еліти, які прагнуть скасувати результати Другої світової війни та дестабілізувати світовий порядок”.

Як відзначив Вагорн, це наративи, які глава Кремля поширює тим, хто бажає у це вірити у російських державних ЗМІ.