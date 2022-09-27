Яскраве сонячне проміння заважає займатися повсякденними справами? Сусіди та перехожі часто цікавляться вашим життям? Уникнути подібних незручностей допоможуть жалюзі – компактні завіси, що відмінно виконують свою основну функцію та є гідною прикрасою вікна. Головними особливостями подібних конструкцій є:

велике різноманіття моделей. Покупець може обрати виріб будь-якого кольору, ступеню затемнення, способу відкривання;

практичність. Матеріали, що використовуються у виробництві, не накопичують електричного заряду, тому не здатні притягувати пил. Крім того, тканини не поглинають бруд – він залишається на поверхні та легко видаляється;

доступна ціна. Вартість жалюзі залежатиме від обраної моделі та типу тканини, загалом прирівнюється до якісних штор.

Жалюзі можуть використовуватися в приміщенні будь-якого типу: дитячій, ванній кімнаті, кухні, офісі, ресторані тощо. Велике різноманіття варіантів дозволяє знайти той, що пасуватиме саме до вашого інтер’єру.

Як обрати жалюзі

Звісно ж, якщо необхідно придбати гарні та якісні вироби, при цьому не переплативши, варто ретельно обирати місце покупки. Жалюзі на вікна в компанії Нікос (виробника, що створює затишок у домах уже понад 25 років) здивують широкою кольоровою гамою та різноманіттям моделей. Більшість покупців обирають оздоблення лише за кольором та типом візерунку, навіть не підозрюючи, що насправді жалюзі відрізняються за більшою кількістю ознак:

типом тканини. Найкращий захист від сонця забезпечить матеріал блекаут, а джутові та бамбукові моделі лише розсіюватимуть світло;

різновидом механізму. Суцільні, у вигляді вертикально та горизонтально розташованих смужок, такі, що скручуються в рулон, складаються гармошкою чи збираються рівними складками – кожен може обрати жалюзі на власний смак.

Зазвичай покупці дотримуються єдиного стилю при оформленні всього дому чи офісу. Проте це зовсім не означає, що потрібно купувати однакові жалюзі в кожну кімнату. Залежно від інтенсивності освітлення та особистих уподобань можна обрати кращий варіант з огляду на власні пріоритети. За допомогою жалюзі оздоблюють як панорамні, так і невеликі вікна, вони є вдалим варіантом для просторих та малих приміщень будь-якого призначення.

Міф про “суворий офісний стиль”

Більше ніж 20 років тому, коли жалюзі лише почали з’являтися в Україні, вони використовувалися здебільшого для оформлення державних закладів та приватних офісів. Стриманий сучасний вигляд та практичність стали основними аргументами на користь такого варіанту оздоблення вікон. Використовувати мінімалістичний аксесуар в побуті вважалося недоречним – асортимент моделей був невеликим, до того ж класичні штори більше пасували до модних у той час килимів та полірованих меблів. Саме тоді в багатьох сформувалося хибне уявлення про жалюзі як про виключно офісний аксесуар.

Сьогодні, коли люди прагнуть звільнити приміщення від скупчення зайвих елементів, все більше надають перевагу практичним та водночас стильним речам, штори цього типу стали трендом. Їх асортимент суттєво розширився, що дозволило створювати різноманітні інтер’єри. Попри збільшення кількості моделей, практичність виробів загалом залишилася незмінною – вони й надалі не займають вільного простору в приміщенні та є простими в догляді. Оскільки матеріали потребують мінімального догляду, створити здоровий мікроклімат вдома можна, майже не докладаючи зусиль. Тканина пристосована до миття з використанням звичайних побутових засобів, а здебільшого поверхню достатньо лише протерти вологою губкою. Великий вибір варіантів оздоблення допомагає прикрасити будь-яку кімнату та втілити всі побажання її мешканців.