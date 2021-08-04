#Букви розповідають, коли та де дивитися пряму трансляцію фінальних змагань.
Українець Парвіз Насібов представить Україну у ваговій категорії до 67 кілограмів. Спортсмен вже переміг дворазового чемпіона світу у віці до 23 років Мохаммеда Ібрагіма Ель-Саєда (Єгипет), Артема Суркова (РФ), Фредеріка Бьєррехуса (Данія). У фінальному бою Насібов зустрінеться з іранцем Мохаммедом Резою Гераєм.
Жан Беленюк виступить у ваговій категорії до 87 кілограмів. У фіналі українець буде боротися з угорцем Віктором Лерінцом. 30-річний спортсмен вже здолав Івана Гуклека (Хорватія), Башира Сід Асара (Алжир) та Зураба Датунашвілі (Сербія). До речі, на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро Беленюк виборов срібло.
Де і коли дивитися фінал з греко-римської боротьби?
Парвіз Насібов – Мохаммед Реза Герай: поєдинок розпочнеться о 13:30 за Києвом; транслюватиме UA: Перший.
Жан Беленюк – Віктор Лерінц: поєдинок розпочнеться о 14:15 за Києвом; транслюватиме UA: Перший.
- Вчора українська борчиня Алла Черкасова завоювала бронзову нагороду Олімпійських ігор-2020, які проходять у Токіо (Японія).