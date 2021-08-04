Про це повідомляють #Букви.
У фіналі в категорії до 87 кг українець переміг представника Угорщини Віктора Лерінца. Рахунок – 5:1.
На старті турніру Беленюк переміг чинного чемпіона Європи серба Зураба Датунашвілі – 3:1.
Жан Беленюк на попередніх Іграх у Ріо також змагався у фіналі, проте тоді здобув “срібло”.
Нагадаємо, що сьогодні виступав ще один український борець – Парвіз Насібов. Він приніс збірній України срібну нагороду.
- Раніше українська борчиня Алла Черкасова завоювала бронзову нагороду Олімпійських ігор-2020, які проходять у Токіо (Японія).