Український борець у греко-римському стилі Жан Беленюк виборов для України першу золоту медаль на Олімпіаді в Токіо.

Про це повідомляють #Букви.

У фіналі в категорії до 87 кг українець переміг представника Угорщини Віктора Лерінца. Рахунок – 5:1.

На старті турніру Беленюк переміг чинного чемпіона Європи серба Зураба Датунашвілі – 3:1.

Жан Беленюк на попередніх Іграх у Ріо також змагався у фіналі, проте тоді здобув “срібло”.

Нагадаємо, що сьогодні виступав ще один український борець – Парвіз Насібов. Він приніс збірній України срібну нагороду.