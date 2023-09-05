Новою міністеркою, за даними джерел, може стати Юлія Федів. Раніше повідомлялось, що голосування може відбутися на одному з найближчих засідань Ради.

Призначення нового міністра культури та інформаційної політики України може відбутися в середині вересня. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«По Мінкульту, учора кандидат була в нас на фракції. З її слів виходить так, що теж рішення може бути десь у середині вересня. Тобто не цього тижня», — написав Железняк.

Культурна та медіаменеджерка, громадська діячка Юлія Федів відома насамперед як перша виконавча директорка Українського культурного фонду, який вона очолювала у 2018–2021 роках.

Вона також є директоркою ГО «Громадське телебачення», переможницею премії ООН «Жінки в галузі культурного менеджменту» 2021 року. Раніше Юлія Федів була координаторкою журналістських проєктів у n-ost та Deutsche Welle, а з 2017 року керувала Національним бюро програми Євросоюзу «Креативна Європа» в Україні.

Джерело: Telegram Ярослав Железняк