Призначення нового міністра культури та інформаційної політики України може відбутися в середині вересня. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
«По Мінкульту, учора кандидат була в нас на фракції. З її слів виходить так, що теж рішення може бути десь у середині вересня. Тобто не цього тижня», — написав Железняк.
Культурна та медіаменеджерка, громадська діячка Юлія Федів відома насамперед як перша виконавча директорка Українського культурного фонду, який вона очолювала у 2018–2021 роках.
Вона також є директоркою ГО «Громадське телебачення», переможницею премії ООН «Жінки в галузі культурного менеджменту» 2021 року. Раніше Юлія Федів була координаторкою журналістських проєктів у n-ost та Deutsche Welle, а з 2017 року керувала Національним бюро програми Євросоюзу «Креативна Європа» в Україні.
Джерело: Telegram Ярослав Железняк