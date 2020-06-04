Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці в Facebook.

Сьогодні в перші рейси після карантину вирушили поїзди далекого прямування в напрямку Заходу України, сказано в повідомленні.

При цьому наголошується, що на даний момент квитки продаються тільки на 50% місць в поїздах. Їх можна купити в залізничних касах, або через офіційний сайт Укрзалізниці.

Також уточнюється, що пасажири будуть допускатися до поїздів тільки в захисних масках. При перевірці квитків на поїзд пасажирам будуть проводити температурний скрімінг.

  • 3 червня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про черговий етап послаблення карантинних обмежень.