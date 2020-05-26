Відновлення залізничних перевезень в Україні відбудеться вже цього тижня, а не з 1 червня, як планувалося.

Про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі “Сніданку з 1+1”.

Міністр повідомив, що квитки на потяги з’являться в продажу вже в середу-четвер. Ціни на них зростати не будуть, але влітку очікується сезонне подорожчання, попередив міністр.

Криклій зазначив, що першими поїдуть приміські електрички, потім поїзди далекого прямування – швидкісні експреси й нічні поїзди. Вони курсуватимуть насамперед на південь країни, але також поїзди поїдуть за кордон.

Однак в областях, де епідеміологічна ситуація не дозволяє запуск транспорту, потяги й автобуси ще не їздитимуть.

“Робити висадку можна, а підбирати пасажирів – з логіки прийнятих рішень воно буде не раціональним і наражатиме на небезпеку інших пасажирів. Треба пам’ятати, що транспорт – це не тільки підвищення мобільності, але й поширення хвороби”, – наголосив Криклій.

За словами Криклія, також планують перенести запуск внутрішніх авіаперельотів. Повітряне сполучення між містами, де немає загрозливої ситуації із захворюванням на коронавірус, планують відкрити ще до 15 червня.