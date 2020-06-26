Це з’ясували журналісти програми “Схеми: корупція в деталях”.
9 червня журналісти зафіксували, як в “Бориспіль” з Франкфурту (Німеччина) прилетів літак екс-нардепа Віталія Хомутинника.
Виявилося, що прилетіла на літаку жінка, зовні дуже схожа на дружину бізнесмена, Світлану. Розгледіти обличчя не вдалося, оскільки вона була в захисній масці.
У Німеччині вона, ймовірно, була на шопінгу, оскільки хтось із персоналу підвіз до машини і розвантажував пакети елітних брендів з трьох візків для транспортування багажу. Зокрема, журналісти розгледіли пакети для покупок від брендів Dolce & Gabbana, Louis Vuitton і CHANEL.
На відео з 30 хвилини
Журналісти зазначили, що з власних джерел дізналися, що Світлана, дружина Хомутинника, дійсно проходила паспортний контроль в той час, коли її зафільмували. Також журналістам стало відомо, що з України Світлана полетіла 1 червня.
Хомутинник з цього приводу коментар не надав, бо зв’язатися з ним не вдалося.
- 22 серпня в Києві на дніпровській набережній сталася ДТП, в якому сильно постраждали мати і її 9-річний син. З’ясувалося, що за кермом автомобіля була Лілія Сопельник – мама дружини шоумена Сергія Притули Катерини і дружини екс-регіонала Віталія Хомутинника.