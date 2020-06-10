Оксана Марченко, телеведуча та дружина голови політради партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктора Медведчука, є співвласницею телеканалів "1+1" та "2+2".

Про це йдеться в розслідуванні проєкту “Схеми: корупція в деталях”.

У своїй майновій декларації за 2019 рік Віктор Медведчук зазначив, що його дружина — телеведуча Оксана Марченко — є кінцевим бенефіціарним власником компанії Bolvik Ventures Ltd (Британські Віргінські острови).

Bolvik Ventures Ltd, за інформацією журналістів, через ланцюжок інших компаній володіє 24,66% власності ТОВ “Телерадіокомпанія “Студія 1+1”, що було зазначено в повідомленні про структуру власності на сайті каналу “1+1” станом на 2 березня 2020 року. В цьому ж повідомленні було зазначено, що компанію контролює бізнесмен Ігор Суркіс. Іншим великим співвласником “1+1”, як зазначено на сайті каналу, є олігарх Ігор Коломойський.

Ця ж фірма фігурує в структурі власності іншого телеканалу групи — “2+2” (ТОВ “Гравіс-Кіно”). Через ряд компаній вона контролює частку в розмірі 24,51%, про що йдеться у звіті на сайті цього телеканалу, опублікованому 16 березня.

“Як і у випадку з “1+1 “, на офіційному сайті телеканалу “2+2” зазначено, що компанія Bolvik Ventures LTD контролює лише бізнесмен Ігор Суркіс, але немає даних про причетність до неї Віктора Медведчука. Водночас в структурі власності іншого телеканалу, що входить до групи, “Плюсплюс” (ТОВ “УніанТВ”), Bolvik Ventures не фігурує. Телеканал ТЕТ (ЗАТ “ТК” ТЕТ “) структуру власності не оприлюднив”, — зазначили “Схеми”.

Реакція Коломойського

Співвласник групи каналів “1+1” Ігор Коломойський в коментарі журналістам заявив, що інформація про частку сім’ї Медведчука в структурі “Студії 1+1” для нього є новиною.

“Для мене це новина. Порядок наступний. Ми отримали цю інформацію. Телеканал повинен в термін відправити запити: коли відбулося відчуження, як відбулося відчуження і чому не повідомили. Тобто чому повідомили? Чому про це дізнаємося з декларації?”, — сказав бізнесмен .

Також Коломойський зазначив, що “Суркіс продав Медведчуку” права на телеканал і він не може на це вплинути.

“Як я можу на це вплинути? Якщо йдеться про Bolvik, то раніше там був Суркіс. Тепер в декларації написали, що власник Марченко. Треба з’ясувати, на яку частку, скільки акцій. Там же не написано нічого… До речі, я ніколи не поділяв Медведчука і Суркіса. Я завжди вважав, що вони разом. За якими активами та в якому співвідношенні — це вже інше питання”, — додав він.

Реакція Медведчука та Суркіса

Ні Оксана Марченко, ні Віктор Медведчук, ні бізнесмен Ігор Суркіс і його брат — нардеп Григорій Суркіс — не були доступні для коментарів. Вони або не відповідали на телефонні дзвінки, або через третіх осіб обіцяли вийти на зв’язок з журналістами, але так і не зробили цього.

Однак ще у 2019 році, до обрання народним депутатом у Верховну Раду, Віктор Медведчук заявляв, що його дружина є лише номінальною власницею бізнесу, яким керує він.

“Моя дружина не займається бізнесом, вона володіє бізнесом, а керую бізнесом я. Чому я не можу володіти бізнесом? Тому що мої “улюблені” американці в березня 2014 ввели щодо мене санкції. З цим пов’язані особливості бізнесу, який належить сьогодні родині” , — заявляв Медведчук в ефірі телеканалу NewsOne.

Реакція “1+1”

Пресслужба телеканалу “1 + 1” не відповіла на прохання журналістів “Схем” щодо коментаря.

Однак у коментарі для “Детектор медіа” в пресслужбі заявили, що “не можуть коментувати дану інформацію”, оскільки для телеканалу вона “теж є новою”.

“Юристи медіагрупи направили відповідні запити до компаній, які входять до структури власності телеканалу, і очікуємо відповідь”, — йдеться у відповіді пресслужби.