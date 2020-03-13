Про це повідомляє Reuters.

При цьому у самого прем’єра симптоми зараження відсутні. Раніше він повідомив, що перебуватиме в самоізоляції два тижні.

Нагадаємо, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі. Востаннє ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.