Про це повідомила у звіті розвідка.
Низка європейських держав вислали офіцерів російської розвідки. Такий крок може призвести до того, що спецслужби РФ сконцентрують свої сили в країнах, як Швейцарія. Це пов’язано з тим, що держава не проводила жодних висилок.
Очільник розвідувального відомства Крістіан Дюссе підтвердив, що десятки агентів знаходяться в Женеві. В інтерв’ю виданню Tages-Anzeiger він сказав, що вони обіймають посади в російських дипломатичних і консульських місіях.
У Женеві знаходяться важливі міжнародні організації, диппредставництва, аналітичні центри, дослідницькі інститути і транснаціональні корпорації. Зокрема у місті розташовані сировинні трейдери і компанії, що представляють фінансові та інші послуги. Ці організації вироблять велику кількість інформації, вона своєю чергою має значення для шпигунів.
Зазначимо, що Женева регулярно приймає міжнародні саміти та конференції. Місто фактично є місцем проведення міждержавних переговорів і консультацій. Шпигуни можуть брати участь у перемовинах під виглядом дипломатів та впливати на процеси.
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