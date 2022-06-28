Про це повідомила у звіті розвідка.

Низка європейських держав вислали офіцерів російської розвідки. Такий крок може призвести до того, що спецслужби РФ сконцентрують свої сили в країнах, як Швейцарія. Це пов’язано з тим, що держава не проводила жодних висилок.

Очільник розвідувального відомства Крістіан Дюссе підтвердив, що десятки агентів знаходяться в Женеві. В інтерв’ю виданню Tages-Anzeiger він сказав, що вони обіймають посади в російських дипломатичних і консульських місіях.

У Женеві знаходяться важливі міжнародні організації, диппредставництва, аналітичні центри, дослідницькі інститути і транснаціональні корпорації. Зокрема у місті розташовані сировинні трейдери і компанії, що представляють фінансові та інші послуги. Ці організації вироблять велику кількість інформації, вона своєю чергою має значення для шпигунів.

Зазначимо, що Женева регулярно приймає міжнародні саміти та конференції. Місто фактично є місцем проведення міждержавних переговорів і консультацій. Шпигуни можуть брати участь у перемовинах під виглядом дипломатів та впливати на процеси.