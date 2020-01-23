Про це повідомляє китайський новинний портал setn.com.
Жінка на прізвище Яо в WeChat розповіла, що у неї кашель, підвищена температура та інші підозрілі симптоми. Але вона перед відльотом приймала жарознижуючі, що дозволило їй в аеропорту Парижа без проблем пройти сканування тепловізором.
Після успішного приземлення у Франції вона відвідала громадські місця в Парижі та Леоні. Наприклад, вона пообідала з подругами в паризькій кав’ярні “EXKi Chaussée d’Antin”, а також побувала в мішленовських ресторанах Леона.
Нагадаємо, що кількість жертв китайського нетипового коронавіруса зросла 17 людей.
- Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) у середу, 22 січня, скликає термінове засідання комітету експертів, щоб визначити, чи є спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом в Китаї, міжнародним надзвичайним станом.
- Британський аеропорт “Хітроу” введе окремі зони для пасажирів, які подорожують з регіонів, постраждалих від нового коронавируса в Китаї.
- Влада Катаю розпорядилася перекрити всі шляхи дорожнього та авіасполучення.
- У Китаї через поширення коронавірусу закрили на карантин вже друге місто з населенням понад мільйон людей.