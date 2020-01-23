Жінка, яка прилетіла з Уханя із симптомами захворювання коронавірусом, прийняла жарознижуюче, щоб обдурити тепловізор під час проходження контролю в аеропорту Франції.

Про це повідомляє китайський новинний портал setn.com.

Жінка на прізвище Яо в WeChat розповіла, що у неї кашель, підвищена температура та інші підозрілі симптоми. Але вона перед відльотом приймала жарознижуючі, що дозволило їй в аеропорту Парижа без проблем пройти сканування тепловізором.

Після успішного приземлення у Франції вона відвідала громадські місця в Парижі та Леоні. Наприклад, вона пообідала з подругами в паризькій кав’ярні “EXKi Chaussée d’Antin”, а також побувала в мішленовських ресторанах Леона.

Нагадаємо, що кількість жертв китайського нетипового коронавіруса зросла 17 людей.