Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі “ДвіЩ”.
Відзначається, що відео зняли в магазині, який розташований в районі Київського політехнічного інституту.
“Жінка” ходить у футболці з х ** лом. Підписник викликав поліцію, проте вона лише розвела руками і нічого не зробила”, – йдеться в повідомленні.
На відео чутно, як чоловік запитує у жінки, чи не соромно їй за те, що одягла футболку з зображенням Путіна, а також звертається до охорони з вимогою вплинути на це. Однак його просять прибрати телефон, а потім ролик обривається.
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