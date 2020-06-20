У Києві жінка прийшла в супермаркет у футболці із зображенням президента РФ Володимира Путіна у військовій формі.

Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі “ДвіЩ”.

Відзначається, що відео зняли в магазині, який розташований в районі Київського політехнічного інституту.

“Жінка” ходить у футболці з х ** лом. Підписник викликав поліцію, проте вона лише розвела руками і нічого не зробила”, – йдеться в повідомленні.

На відео чутно, як чоловік запитує у жінки, чи не соромно їй за те, що одягла футболку з зображенням Путіна, а також звертається до охорони з вимогою вплинути на це. Однак його просять прибрати телефон, а потім ролик обривається.