За даними опитування "Тест на відпочинок", жінки в середньому щодня відпочивають на 10 хвилин менше, ніж чоловіки

Про це йдеться в статті #Букв “Мистецтво відпочинку. Як перевести подих в сучасному світі “.

За словами психолога Клаудії Хаммонд, в середньому жінки відпочивають менше ніж чоловіки.

“Жінки щодня відпочивають на десять хвилин менше за чоловіків, а люди, обов’язком яких є догляд за іншими, відпочивають ще менше”, — підкреслила вона.

Зокрема, це пов’язано з виконанням неоплачуваної домашньої роботи, зокрема — по догляду за дітьми або літніми людьми. Психолог зазначає, що люди, які виконують більшу частину домашніх обов’язків, не відпочивають в звичному для навіть у вихідні та святкові дні.

“Є люди, для яких відпочинок далеко від робочої метушні у вихідні та на свята аж ніяк не є відпочинком. Багато хто може поцікавитися, чи не бракує таким людям балансу між роботою й життям, але визначення цього правильного балансу завжди ґрунтується на суб’єктивній оцінці”, — додала Хаммонд.