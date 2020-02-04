Про це йдеться в статті #Букв “Мистецтво відпочинку. Як перевести подих в сучасному світі “.
За словами психолога Клаудії Хаммонд, в середньому жінки відпочивають менше ніж чоловіки.
“Жінки щодня відпочивають на десять хвилин менше за чоловіків, а люди, обов’язком яких є догляд за іншими, відпочивають ще менше”, — підкреслила вона.
Зокрема, це пов’язано з виконанням неоплачуваної домашньої роботи, зокрема — по догляду за дітьми або літніми людьми. Психолог зазначає, що люди, які виконують більшу частину домашніх обов’язків, не відпочивають в звичному для навіть у вихідні та святкові дні.
“Є люди, для яких відпочинок далеко від робочої метушні у вихідні та на свята аж ніяк не є відпочинком. Багато хто може поцікавитися, чи не бракує таким людям балансу між роботою й життям, але визначення цього правильного балансу завжди ґрунтується на суб’єктивній оцінці”, — додала Хаммонд.
- Раніше повідомлялося, що близько двох третин людей вважають, що їм потрібно відпочивати більше.
- Клаудія Хаммонд — психолог, автор науково-популярних книг і ведуча радіошоу — дала ряд порад про те, як навчитися відпочивати ефективно.