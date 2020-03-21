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Дружину народного обранця було доставлено в Олександрівську клінічну лікарню в Києві (як і сам Сергій Шахов).
Як відомо, нардеп нещодавно повернувся з-за кордону, після чого у нього виявили коронавірус COVID-19. Вірус був виявлений і у його дружини. Обидва вони перебували в ізоляції. Їхній стан лікарі оцінювали як середньої тяжкості.
Сьогодні Шахов повідомив, що у нього виявили пневмонію та ушпиталили в Олександрівську лікарню.
До самоізоляції Шахов встиг відвідати засідання парламентського комітету з питань екологічної політики.
Відтак, він контактував з іншими депутатами і співробітниками Верховної Ради.
У зв’язку з цим члени зазначеного комітету вирішили піти на самоізоляцію на 14 днів.
Варто відзначити, що Шахов не відвідував засідання погоджувальної ради в понеділок, 16 березня, і пленарне засідання Верховної Ради у вівторок, 17 березня.
- Народний депутат від групи “Довіра” Сергій Шахов, у якого підтвердили коронавірус, міг контактувати з 12 колегами під час засідання комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та використання природних ресурсів.
- Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков і перший віцеспікер Руслан Стефанчук зробили тест на наявність коронавірусу COVID-19. Результати були негативними.