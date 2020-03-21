Дружину народного депутата від групи "Довіра" Сергія Шахова, у якої був діагностований коронавірус COVID-19, також забрали до лікарні.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на джерела.

Дружину народного обранця було доставлено в Олександрівську клінічну лікарню в Києві (як і сам Сергій Шахов).

Як відомо, нардеп нещодавно повернувся з-за кордону, після чого у нього виявили коронавірус COVID-19. Вірус був виявлений і у його дружини. Обидва вони перебували в ізоляції. Їхній стан лікарі оцінювали як середньої тяжкості.

Сьогодні Шахов повідомив, що у нього виявили пневмонію та ушпиталили в Олександрівську лікарню.

До самоізоляції Шахов встиг відвідати засідання парламентського комітету з питань екологічної політики.

Відтак, він контактував з іншими депутатами і співробітниками Верховної Ради.

У зв’язку з цим члени зазначеного комітету вирішили піти на самоізоляцію на 14 днів.

Варто відзначити, що Шахов не відвідував засідання погоджувальної ради в понеділок, 16 березня, і пленарне засідання Верховної Ради у вівторок, 17 березня.