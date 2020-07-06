Народний депутат від фракції "Батьківщини" Михайло Волинець опублікував відеозвернення дружин протестуючих шахтарів до матері президента Володимира Зеленського.

Відео зі зверненням Волинець опублікував на своїй сторінці в Facebook.

“Шостий день всеукраїнської безстрокової акції протесту шахтарів. Жінки, профспілкові активістки, шахтарки записали звернення до матері президента України з проханням вплинути на сина, щоб він нарешті повернувся до людей обличчям”, – написав він.

Жінки заявляють, що “те місце, яким Зеленський повернуть до них, їм вже набридло”.

“Нехай відповість, чому поліція, яка давала присягу народу, піднімає руки на наших чоловіків, на наших братів”, – говорить жінка.

При цьому дружина шахтаря називає своє звернення попередженням.