Відео зі зверненням Волинець опублікував на своїй сторінці в Facebook.
“Шостий день всеукраїнської безстрокової акції протесту шахтарів. Жінки, профспілкові активістки, шахтарки записали звернення до матері президента України з проханням вплинути на сина, щоб він нарешті повернувся до людей обличчям”, – написав він.
Жінки заявляють, що “те місце, яким Зеленський повернуть до них, їм вже набридло”.
“Нехай відповість, чому поліція, яка давала присягу народу, піднімає руки на наших чоловіків, на наших братів”, – говорить жінка.
При цьому дружина шахтаря називає своє звернення попередженням.
- Раніше президент України Володимир Зеленський поставив перед Міненерго завдання обмежити імпорт електроенергії і вугілля.
- У грудні Володимир Зеленський підписав закон “Про внесення змін до Закону України “Про ринок електричної енергії”, який парламент ухвалив 4 грудня 2019 року. Документ вводить заборону на імпорт електроенергії з Росії.