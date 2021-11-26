У пʼятницю, 26 листопада, у Цюриху відбулося жеребкування стикових матчів кваліфікації на чемпіонат світу з футболу, який відбудеться в Катарі у 2022 році.

Про це повідомляють #Букви.

Формат стикових матчів передбачає розділення 12 збірних, що до них вийшли, на 3 шляхи.

Кожен шлях передбачає 2 матчі – півфінал та фінал. Переможці фіналів виходять на Чемпіонат світу.

Отже, через стикові матчі на Мундіаль поїдуть лише 3 збірні з 12.

Збірна України з футболу зустрінеться у півфінальному матчі зі збірною Шотландії на виїзді.

Якщо нашим футболістам вдасться вийти у фінал, то там них очікуватиме переможець пари Уельс – Австрія.

Шлях А

Шотландія – Україна

Уельс – Австрія

Шлях В

Росія – Польща

Швеція – Чехія

Шлях С

Італія – Північна Македонія

Португалія – Туреччина

Всі півфінальні поєдинки відбудуться 24 березня 2022 року.

Фінальні матчі відбудуться 29 березня 2022 року.