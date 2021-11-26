Про це повідомляють #Букви.
Формат стикових матчів передбачає розділення 12 збірних, що до них вийшли, на 3 шляхи.
Кожен шлях передбачає 2 матчі – півфінал та фінал. Переможці фіналів виходять на Чемпіонат світу.
Отже, через стикові матчі на Мундіаль поїдуть лише 3 збірні з 12.
Збірна України з футболу зустрінеться у півфінальному матчі зі збірною Шотландії на виїзді.
Якщо нашим футболістам вдасться вийти у фінал, то там них очікуватиме переможець пари Уельс – Австрія.
Шлях А
Шотландія – Україна
Уельс – Австрія
Шлях В
Росія – Польща
Швеція – Чехія
Шлях С
Італія – Північна Македонія
Португалія – Туреччина
Всі півфінальні поєдинки відбудуться 24 березня 2022 року.
Фінальні матчі відбудуться 29 березня 2022 року.
- 16 листопада українська футбольна збірна на виїзді переграла Боснію і Герцеговину у вирішальному поєдинку за право виступати у стикових матчах.
- Раніше збірна України з футболу виборола перемогу у Фінляндії в рамках відбору на Чемпіонат світу в групі D. Українці виграли з рахунком 2:1