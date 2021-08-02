Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

У жеребкуванні взяв участь й донецький “Шахтар”, якому спочатку потрібно пройти в Q3 бельгійський “Генк” (3 і 10 серпня).

Суперником “Шахтаря” (або “Генка”) в Q4 ЛЧ став переможець пари “Монако” (Франція)/“Спарта” (Чехія). Перший матч гірники проведуть на виїзді, а другий – вдома.

Шлях чемпіонів

“Зальцбург” (Австрія) – “Брондбю” (Данія)

“ЧФР Клуж” (Румунія)/”Янг Бойз” (Швейцарія) – “Ференцварош” (Угорщина) / “Славія” Прага (Чехія)

“Мальме” (Швеція) /“Рейнджерс” (Шотландія) – “Олімпіакос” (Греція)/”Лудогорец” (Болгарія)

“Црвена Звезда” (Сербія)/“Шериф” (Молдова) – “Динамо” Загреб (Хорватія)/“Легія” (Польща)

Шлях представників ліг

“Монако” (Франція)/“Спарта” (Чехія) – “Генк” (Бельгія)/“Шахтар” (Україна)

“Спартак” (Росія)/“Бенфіка” (Португалія) – ПСВ (Нідерланди)/“Мідтьюлланн” (Данія)

Перші матчі раунду плей-офф Ліги чемпіонів сезону-2021/2022 відбудуться 17 і 18 серпня, матчі-відповіді – 24 і 25 серпня.