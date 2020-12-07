Covid-19 Україна

оновлено 07.12.2020 о 21:02

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Жеребкування ЧС-2022: Україна дізналася суперників по групі

У кваліфікації ЧС-2022 збірна України зіграє проти національних команд Франції, Фінляндії, Боснії і Герцеговини, а також Казахстану.

Понеділок, 7 грудня 2020, 21:24

Пряму трансляцію жеребкування показав телеканал UA: Перший.

Головна команда країни, яка при жеребкуванні була у другому кошику, потрапила до групи D, де з чотирма іншими європейськими командами побореться за путівку на світову першість.

Суперниками України стали збірні Франції, Фінляндії, Боснії і Герцеговини, а також Казахстану.

Переможець групи напряму вийде до фінальної частини турніру, а команда, яка фінішує другою – зіграє у стикових матчах.

Перші матчі кваліфікації відбудуться вже у березні 2021-го року. Чемпіонат світу з футболу пройде у Катарі в період з 21 листопада по 18 грудня 2022-го року.

  • У першому турі групового етапу Ліги чемпіонів “Динамо” (Київ) поступилося туринському “Ювентусу”.
Теги: Збірна України з футболу, футбол, чемпіонат світу

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