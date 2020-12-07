Жеребкування ЧС-2022: Україна дізналася суперників по групі

У кваліфікації ЧС-2022 збірна України зіграє проти національних команд Франції, Фінляндії, Боснії і Герцеговини, а також Казахстану.

Пряму трансляцію жеребкування показав телеканал UA: Перший.

Головна команда країни, яка при жеребкуванні була у другому кошику, потрапила до групи D, де з чотирма іншими європейськими командами побореться за путівку на світову першість.

Суперниками України стали збірні Франції, Фінляндії, Боснії і Герцеговини, а також Казахстану.

Переможець групи напряму вийде до фінальної частини турніру, а команда, яка фінішує другою – зіграє у стикових матчах.

Перші матчі кваліфікації відбудуться вже у березні 2021-го року. Чемпіонат світу з футболу пройде у Катарі в період з 21 листопада по 18 грудня 2022-го року.