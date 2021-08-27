Сьогодні, 27 серпня, в Стамбулі відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи 2021/22.

Про це повідомили на сайті УЄФА.

Нагадаємо, цьогоріч у груповому етапі Ліги Європи змагатимуться 32, а не 48 команд, як раніше.

Луганська Зоря, єдиний клубний представник України, вилетів з Ліги Європи до Ліги конференцій. Однак українські гравці будуть представлені на турнірі. Андрій Ярмоленко гратиме за англійський Вест Гем, Ігор Пластун – за болгарський Лудогорець, а Олександр Зубков і Ігор Харатін – за Ференцварош.

Результати жеребкування групового етапу Ліги Європи-2021/22 наступні (зауважимо, команди з однієї країни розводять по різних квартетах):

Група A: Ліон, Рейнджерс, Спарта Прага, Брондбю

Група B: Монако, ПСВ, Реал Сосьєдад, Штурм

Група C: Наполі, Лестер, Спартак Москва, Легія

Група D: Олімпіакос, Айнтрахт, Фенербахче, Антверпен

Група E: Лаціо, Локомотив, Марсель, Галатасарай

Група F: Брага, Црвена Звезда, Лудогорець, Мідтьюлланн

Група G: Баєр, Селтік, Бетіс, Ференцварош

Група H: Динамо Загреб, Генк, Вест Гем, Рапід

Кошики для жеребкування виглядали так:

Кошик 1: Ліон, Наполі, Баєр, Динамо Загреб, Лаціо, Олімпіакос, Монако, Брага

Кошик 2: Селтік, Айнтрахт, Црвена Звезда, Лестер, Рейнджерс, Локомотив, Генк, ПСВ

Кошик 3: Марсель, Лудогорець, Вест Гем, Реал Сосьєдад, Бетіс, Фенербахче, Спартак Москва, Спарта Прага

Кошик 4: Рапід, Галатасарай, Легія, Мідтьюлланн, Ференцварош, Штурм, Брондбю, Антверпен