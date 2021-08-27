Про це повідомили на сайті УЄФА.
Нагадаємо, цьогоріч у груповому етапі Ліги Європи змагатимуться 32, а не 48 команд, як раніше.
Луганська Зоря, єдиний клубний представник України, вилетів з Ліги Європи до Ліги конференцій. Однак українські гравці будуть представлені на турнірі. Андрій Ярмоленко гратиме за англійський Вест Гем, Ігор Пластун – за болгарський Лудогорець, а Олександр Зубков і Ігор Харатін – за Ференцварош.
Результати жеребкування групового етапу Ліги Європи-2021/22 наступні (зауважимо, команди з однієї країни розводять по різних квартетах):
Група A: Ліон, Рейнджерс, Спарта Прага, Брондбю
Група B: Монако, ПСВ, Реал Сосьєдад, Штурм
Група C: Наполі, Лестер, Спартак Москва, Легія
Група D: Олімпіакос, Айнтрахт, Фенербахче, Антверпен
Група E: Лаціо, Локомотив, Марсель, Галатасарай
Група F: Брага, Црвена Звезда, Лудогорець, Мідтьюлланн
Група G: Баєр, Селтік, Бетіс, Ференцварош
Група H: Динамо Загреб, Генк, Вест Гем, Рапід
Кошики для жеребкування виглядали так:
Кошик 1: Ліон, Наполі, Баєр, Динамо Загреб, Лаціо, Олімпіакос, Монако, Брага
Кошик 2: Селтік, Айнтрахт, Црвена Звезда, Лестер, Рейнджерс, Локомотив, Генк, ПСВ
Кошик 3: Марсель, Лудогорець, Вест Гем, Реал Сосьєдад, Бетіс, Фенербахче, Спартак Москва, Спарта Прага
Кошик 4: Рапід, Галатасарай, Легія, Мідтьюлланн, Ференцварош, Штурм, Брондбю, Антверпен
- У четвер, 26 серпня, в турецькому Стамбулі відбулося жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів. Стало відомо, які команди будуть суперниками київського “Динамо” та донецького “Шахтар”.