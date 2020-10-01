Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" дізналися своїх суперників у груповому турнірі Ліги чемпіонів. Жеребкування пройшло в Женеві.

Трансляція жеребкування велася на сайті УЄФА.

“Шахтар” сіявся з другого кошика, “Динамо” – з третього.

“Гірники” потрапили в групу В; суперниками чемпіонів України стали “Реал” (Мадрид, Іспанія), “Інтер” (Мілан, Італія) і “Боруссія” (Менхенгладбах, Німеччина).

Динамівці гратимуть в групі G проти “Ювентуса” (Турин, Італія), “Барселони” (Іспанія) і “Ференцвароша” (Будапешт, Угорщина).

Групова стадія стартує 20 жовтня. Повний календар матчів буде затверджений 2 жовтня.

В останній раз дві українські команди були представлені на груповій стадії найпрестижнішого європейського кубкового турніру в 2015 році.